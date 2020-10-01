Полицейские проверки в магазинах и общественных местах проводятся все чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 октября — 296-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 206-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 829, выздоровели 12 898 и скончались 487 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 185 231 (+8 945) случай заражения. Вылечились 964 242 (+5 985) пациента — 81% от заболевших. Умер 20 891 (+169) человек — 1,7% от заразившихся.

Остановить инфекцию не получается

В Челябинской области по данным на 1 октября зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 85). Последние несколько дней регион последовательно возвращается к рекордным показателям начала пандемии. При этом среди заболевших девять школьников — это также максимальный показатель с начала учебного года. Все чаще непосредственной причиной смерти является ковидная пневмония — из четырех погибших за сутки она убила трех женщин в возрасте 62, 68 и 90 лет. В различных муниципалитетах региона участились проверки магазинов и общественного транспорта. На пренебрегающих средствами защиты заводят административные дела.

Мэр Снежинска слег с коронавирусом

Мэр ЗАТО Снежинск Игорь Сапрыкин госпитализирован с ковидной пневмонией. «Сапрыкина увезли в больницу с подозрением на ковидную пневмонию», — сообщили источники URA.RU. В пресс-службе мэрии Снежинска не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Всех школьников города отправили на карантин

Оперативный штаб Снежинска отправил всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу. Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. Со 2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования.

…но власти тут же передумали

Но уже к утру следующего дня власти Снежинска передумали. «Решение о дистанционном обучении приостановлено до согласования с правительством Челябинской области», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Между тем, в городе заразилось 211 человек, 88 человек продолжают лечение.

В Челябинской области запретили детские соревнования

Спортивные мероприятия с участием детей и подростков на Южном Урале запрещены до особого распоряжения. «В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуацией на территории Челябинской области проведение физкультурных и спортивных мероприятий по возрастным категориям до 18 лет запрещено», — говорится в приказе, подписанном министром спорта Леонидом Одером. При этом занятия в спортивных клубах и секциях продолжаются.

Челябинцы замерзают в очереди на КТ

В Копейске пациентам с подозрением на коронавирус приходится часами ждать томографии в бетонной коробке без отопления и с распахнутой дверью — жутковатые фото показывают посетители. Ремонт в помещении остановили несколько месяцев назад как раз из-за пандемии. Он потребует не меньше недели, но сейчас это просто невозможно — ежедневно направления на КТ сюда получают по 70 человек. Все, что в силах руководства горболницы №1 — в ближайшие дни организовать здесь отопление и поставить дополнительные скамейки. Зато с обратной стороны здания частная клиника предлагает провести КТ в комфортных условиях — но за 3,9 тыс. рублей.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Этап кубка мира по сноуборду в России, который должен был пройти под Магнитогорском 5—6 декабря 2020 года, перенесен на февраль. Причина — ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.