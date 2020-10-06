Заседание заксобрания пройдет в режиме повышенных мер безопасности — глава Челябинска провела встречу с олигархом — в Челябинске полностью затопило жилой дом — водители маршруток решили объявить забастовку — против минэкологии будет возбуждено уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:
Первое заседание ЗС региона пройдет с режиме ЧС
- Первая сессия законодательного собрания области нового созыва пройдет 8 октября в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за коронавируса.
Котова встретилась с миллиардером
- Мэр Челябинска Наталья Котова 6 октября встретилась с бизнесменом Юрием Антиповым на территории ЧЭМК. На этой встрече решались вопросы финансирования значимых для Челябинска проектов.
Маршрутчики объявили забастовку
- Водители маршрута № 85 «Поселок Новосинеглазово — Улица Мамина» отказались выходить на линию. Они потребовали у министерства транспорта региона устранить нелегальные маршруты, которые нарушают правила перевозок.
В Челябинске полностью затопило двухэтажный дом
- В Металлургическом районе Челябинска из-за лопнувших на чердаке труб полностью затопило все квартиры в двухэтажном доме на улице Сталеваров. ЧП произошло утром 6 октября. Дом остался без электричества, воды и отопления.
Прокуратура требует возбудить уголовное дело против министерства экологии
- Региональная прокуратура требует возбудить уголовные дела по факту коррупции при расчистке русла реки Миасс в Челябинске. По данным силовиков, чиновники завысили стоимость работ на 12 млн рублей.
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