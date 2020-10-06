06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 7 октября. Мэр встретилась с олигархом, водители маршруток объявили забастовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, котова наталья
Мэр Челябинска Наталья Котова посетила ЧЭМК, где пообщалась с олигархом Юрием Антиповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание заксобрания пройдет в режиме повышенных мер безопасности — глава Челябинска провела встречу с олигархом — в Челябинске полностью затопило жилой дом — водители маршруток решили объявить забастовку — против минэкологии будет возбуждено уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

Первое заседание ЗС региона пройдет с режиме ЧС

Котова встретилась с миллиардером

Маршрутчики объявили забастовку

  • Водители маршрута № 85 «Поселок Новосинеглазово — Улица Мамина» отказались выходить на линию. Они потребовали у министерства транспорта региона устранить нелегальные маршруты, которые нарушают правила перевозок.

В Челябинске полностью затопило двухэтажный дом

  • В Металлургическом районе Челябинска из-за лопнувших на чердаке труб полностью затопило все квартиры в двухэтажном доме на улице Сталеваров. ЧП произошло утром 6 октября. Дом остался без электричества, воды и отопления.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело против министерства экологии

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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