В ХМАО сокращают места в госпиталях для больных коронавирусом

В ХМАО сокращаются места в больницах для инфицированных коронавирусом. Количество свободных коек составляет менее половины от того, что рекомендовано Минздравом РФ для третьего этапа снятия карантина (именно он сейчас действует в ХМАО). При этом количество заболевших опять выросло. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 169 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 11 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
При этом на заседании оперштаба глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявлял, что имеющегося сейчас количества ковидных коек достаточно для оказания квалифицированной помощи больным. Также имеется резерв, который может быть введен в работу в короткие сроки. Больше всего заболевших коронавирусом людей в Ханты-Мансийске и Сургуте. По остальным территориям картина инфицирования выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 38;
- Сургут — 31;
- Нижневартовск —16;
- Советский район — 12;
- Урай — 11;
- Нягань — 9;
- Нефтеюганский район — 8;
- Нефтеюганск — 8;
- Когалым — 6;
- Радужный — 5;
- Сургутский район — 4;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Октябрьский район — 3;
- Покачи — 3;
- Югорск — 3;
- Белоярский район — 2;
- Мегион — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Кондинский район — 2.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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