Правительство ХМАО ждет перемен не только в персональном составе, но и структуре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый состав правительства ХМАО планируется объявить до конца октября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическому истеблишмента региона.

«Речь идет не просто об обновлении состава правительства, губернатор [Югры Наталья Комарова] собирается изменить его структуру, перераспределить полномочия между замами, департаментами и службами. Поэтому потребовалось столько времени», — считает инсайдер.

Другой собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией, считает, что такая пауза была выдержана для того, чтобы силовики успели разобраться в коррупционном скандале в структурах окружного правительства. «Руководству округа не хотелось, чтобы все эти задержания и уголовные дела ассоциировались с новым составом правительства. Сейчас это все выглядит логичным. Мол, правоохранительные органы провели чистку рядов перед обновлением кабмина. К тому же, после произошедших событий будет понятно, почему ряд крупных чиновников не продолжат работу в обновленной команде губернатора», — говорит источник агентства. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в свою очередь, считает, что в ситуацию вмешался еще и коронавирус. «Это касается буквально всех сфер общественных отношений, в том числе, и фактора формирования системы управления и обновления состава правительства. Сложившаяся ситуация ограничивает личное взаимодействие, которое крайне важно, когда речь идет о принятии кадровых решений. Такие вещи сложно делать, ориентируясь только на резюме или чьи-то рекомендации. Здесь всегда определяющим является личный контакт, личное впечатление», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что после инаугурации губернатора ХМАО было объявлено, что процесс формирования нового состава окружного правительства может занять до трех месяцев. Тем не менее, ряд руководителей департаментов ушли в отставку в середину сентября.