Власти Ямала готовы выделить средства на оплату транспортировки больных COVID авиатранспортом
Корпорация «Росатом» вложит средства в Ямал — в бюджет округа заложили средства на авиаперевозки — прокуратура не нашла нарушений в акватории ямальской реки — в селе Мужи закрылась единственная аптека. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Артюхов провел совещание с представителем «Росатома»
- Губернатор Дмитрий Артюхов и спецпредставитель корпорации «Росатом» Владимир Панов обсудили развитие железнодорожного сообщения в округе. «Росатом» готов поддерживать проект до 2030 года.
Власти Ямала готовы потратить деньги на транспортировку больных
- В бюджет ЯНАО было заложено более 86,5 млн рублей на оплату услуг авиаперевозчиков для транспортировки больных COVID.
Прокуратура не подтвердила загрязнение реки
- Проверка, проведенная после сообщений о загрязнении реки Нумги в Надымском районе, не выявила нарушений законодательства. Надзорные органы не обнаружили следы нефтепродуктов.
В ямальском селе закрылась единственная аптека
- В селе Мужи из-за болезни всех сотрудников закрылась единственная аптека. По сообщениям властей населенного пункта, пока ни у кого из сотрудников коронавирус не подтвердился.
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