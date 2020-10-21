21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 22 октября. «Росатом» поддержит Ямал, власти выделят деньги для авиаперевозок

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ямала готовы выделить средства на оплату транспортировки больных COVID авиатранспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «Росатом» вложит средства в Ямал — в бюджет округа заложили средства на авиаперевозки — прокуратура не нашла нарушений в акватории ямальской реки — в селе Мужи закрылась единственная аптека. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Артюхов провел совещание с представителем «Росатома»

Власти Ямала готовы потратить деньги на транспортировку больных

Прокуратура не подтвердила загрязнение реки

  • Проверка, проведенная после сообщений о загрязнении реки Нумги в Надымском районе, не выявила нарушений законодательства. Надзорные органы не обнаружили следы нефтепродуктов.

В ямальском селе закрылась единственная аптека

  • В селе Мужи из-за болезни всех сотрудников закрылась единственная аптека. По сообщениям властей населенного пункта, пока ни у кого из сотрудников коронавирус не подтвердился.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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