Поставка вакцины от COVID в Челябинскую область отложена

Новую партия вакцину регион получит к декабрю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область в начале декабря. Об этом на заседании комитета по социальной политике законодательного собрания 22 октября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Депутаты спросили у министра, когда начнется вторая волна вакцинирования от COVID. Министр ответил, что три тысячи доз вакцин поступят в регион в конце ноября или в начале декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания. «Да, именно в такие сроки мы и ожидаем поставки вакцины», — подтвердили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины в регион поступит до конца октября. Планировалось, что прививать станут медиков и учителей. В первой партии вакцины «Спутник V», которая пришла на Южный Урал, было всего 42 дозы, которые распределили между лечебными учреждениями областного центра, Магнитогорска и Миасса. Вакцинацию проводили с добровольного согласия медиков.