В Кремле уточнили роль Путина в отправке Навального в Германию

Алексей Навальный не мог самостоятельно выехать за границу, объяснил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Президент России Владимир Путин общался с представителями Генпрокуратуры РФ по поводу отправки блогера Алексея Навального в Германию, потому что у него были ограничения на выезд за границу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее российский лидер заявлял, что лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию. Позже Песков уточнил, что это не прерогатива президента. «Вы упустили важный момент. Президент общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент у пациента были обременения в правах на выезд за границу. В этой части это мог сделать только президент, но разрешение на отправление больного, разрешение на его перевозку не имело отношения к президенту. Это была прерогатива врачей», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла.

По словам Путина, по поводу транспортировки Навального к нему обратилась жена блогера, уточняет Life . Политологи поделились с URA.RU, что это заявление президента можно трактовать как знак того, что блогер является несамостоятельным в истории со своей болезнью.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite, пишет агентство Nation News. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет.