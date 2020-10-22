Политологи: Путин раскрыл роль Навального в истории с болезнью

В истории с болезнью Алексей Навальный ничего не решал сам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что он лично отпустил блогера Алексея Навального в Германию, говорят о том, что Навальный является несамостоятельным в истории со своей болезнью. Таким мнением с URA.RU поделились вице-президент Фонда открытой новой демократии, политолог Анна Федорова и директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил разрешить блогеру Алексею Навальному вылететь в Германию. Он уточнил, что Навального могли бы и не отпустить из страны, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. При этом Путин подчеркнул, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в другую страну.

Как отметил Алексей Мартынов, своими словами Путин подчеркнул, что во всей истории Навальный является не главным персонажем. «Организаторы этой провокации определенно разыграли Навального. И как он может быть главным? Все это происходит только потому, что западные СМИ пытаются выдуть из него какую-то политическую фигуру», — отметил политолог.

С этим согласилась и Анна Федорова. «Действительно есть ощущение, что история с Навальным как будто разворачивается по заранее придуманному сценарию. Эксперты ранее уже говорили об этом, анализируя интервью Навального, которое он дал вскоре после выхода из комы, — поделилась политолог. — В своем выступлении Владимир Путин напомнил о том, что Навального отпустили в Германию только благодаря личному поручению президента. И с человеческой точки зрения, это правильный поступок, хотя были причины не отпускать блогера».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет.