Курганские фельдшеры рассказали, что зараженных коронавирусом сложно поместить в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские работники скорой помощи устали от работы с больными коронавирусом в условиях осенней пандемии. На условиях анонимности они рассказали URA.RU, что были бы рады любым вызовам, лишь бы не к пациентам с коронавирусом.

«Как сильно изменился мир. Мы радуемся, когда нас вызывают на инфаркт или гипертонический криз, которые раньше казались самыми сложными. Теперь все что угодно радует, только бы не COVID с несчастными задыхающимися людьми», — пояснили медики.

С их слов, очень сложно пациента с подтвержденным коронавирусом поместить в больницу. Фельдшерам приходится в режиме онлайн уточнять, где есть места и где пациентов примут. «А если и примут, приходится в очереди в больницы стоять. Иногда ждем вместе с пациентами по 6-10 часов», — говорят медики.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос по поводу свободных коек в госпиталях и времени ожидания госпитализации. Ответ пока не поступил. Ранее власти отмечали чрезвычайную нагрузку на скорую помощь. В сутки медикам приходится отрабатывать по 700 вызовов. С 15 октября выведены дополнительные экипажи скорой помощи.

Разворачиваются дополнительные койки. Новые ковидные госпитали оснащают оборудованием. Всего развернуто 1 573 койки, из них обеспечено кислородом 499, дополнительно планируется открыть 200 коек, на уже имеющихся койках дополнительно обеспечить кислородом 226.