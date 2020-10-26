26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020

Курганские врачи устали от коронавируса. «Радуемся, когда нас вызывают на инфаркт»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи, covid19
Курганские фельдшеры рассказали, что зараженных коронавирусом сложно поместить в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курганские работники скорой помощи устали от работы с больными коронавирусом в условиях осенней пандемии. На условиях анонимности они рассказали URA.RU, что были бы рады любым вызовам, лишь бы не к пациентам с коронавирусом.

«Как сильно изменился мир. Мы радуемся, когда нас вызывают на инфаркт или гипертонический криз, которые раньше казались самыми сложными. Теперь все что угодно радует, только бы не COVID с несчастными задыхающимися людьми», — пояснили медики.

С их слов, очень сложно пациента с подтвержденным коронавирусом поместить в больницу. Фельдшерам приходится в режиме онлайн уточнять, где есть места и где пациентов примут. «А если и примут, приходится в очереди в больницы стоять. Иногда ждем вместе с пациентами по 6-10 часов», — говорят медики.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос по поводу свободных коек в госпиталях и времени ожидания госпитализации. Ответ пока не поступил. Ранее власти отмечали чрезвычайную нагрузку на скорую помощь. В сутки медикам приходится отрабатывать по 700 вызовов. С 15 октября выведены дополнительные экипажи скорой помощи.

Разворачиваются дополнительные койки. Новые ковидные госпитали оснащают оборудованием. Всего развернуто 1 573 койки, из них обеспечено кислородом 499, дополнительно планируется открыть 200 коек, на уже имеющихся койках дополнительно обеспечить кислородом 226.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...