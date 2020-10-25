Евгений Куйвашев на неделю продлил каникулы у школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловский губернатор рекомендовал администрациям муниципалитетов увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до 14 дней, а вузам и другим образовательным учреждениям отправить студентов на дистанционное обучение со вторника, 27 октября. Соответствующие нормы прописаны в поправках к указу о введении режима повышенной готовности.

В регионе вводятся ограничения на проведение официальных и спортивных мероприятий. Все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей, в то же время разрешено «проведение <…> мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости объекта», — указано в документе. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет людей с хроническими заболеваниями продлен на неделю. Документ вступает в силу во вторник, 27 октября.

Ранее инсайдер URA.RU сообщил, что помимо продления каникул и ограничений на проведение спортивных мероприятий губернатор потребует перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников правительства и подведомственных учреждений. По данным собеседника, требование не прописано в указе о режиме повышенной готовности, так как будет оформлено иным способом.