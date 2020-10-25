Пермячку заперли в турецком отеле вместе с дочерью из-за COVID-19

Туристка вместе с дочерью не может покинуть отель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Пермского края Юлия Сметанина оказалась запертой в турецком отеле вместе с дочерью из-за коронавируса. Женщина и 14-летняя дочь прибыли в Турцию 22 октября, чтобы принять участие в парусной регате. По словам пермячки, команда по яхт-спорту сдала тесты на коронавирус, как того требуют правила, и у одного из участников вирус подтвердился.

После этого Сметанину и ее дочь, которые сдать тесты не успели, поселили в комнату персонала отеля на двухнедельный карантин. «24 октября нас вызвали на ресепшен и сообщили, что у одного из членов нашей команды положительный тест. Мы не контактировали лично с этим человеком, но нас все равно заставили переехать из нашего номера в комнату для обслуживающего персонала», — рассказала пермячка сайту 59.ру.

Женщина обращалась в турагентство, где приобрела тур. Там ей пояснили, что покинуть отель они с дочерью смогут только после карантина, не ранее 6 ноября. Сейчас Сметанина пытается разрешить ситуацию. Она отметила, что ее номер в отеле оплачен до 31 октября.

URA.RU также писало, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в России, оперштаб планирует рекомендовать правительству сократить число рейсов в Турцию. Речи о полном закрытии авиасообщения с этой страной пока не идет, поясняли в оперштабе.