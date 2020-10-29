Мэр Уфы умер из-за коронавируса

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер на 62-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.
«Глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы Башкирии. Мустафин умер после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью.
Мустафин возглавил столицу республики в октябре 2018 года. Пресс-служба администрации Уфы сообщала, что Мустафин ушел на самоизоляцию еще в сентябре после контакта с больным COVID-19. Глава Башкирии Радий Хабиров говорил, что мэр Уфы болеет довольно тяжело — у него был высокий процент поражения легких.
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