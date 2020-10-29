29 октября 2020

Мэр Уфы умер из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Ульфат Мустафин проходил долгое лечение от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер на 62-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.

«Глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы Башкирии. Мустафин умер после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью.

Мустафин возглавил столицу республики в октябре 2018 года. Пресс-служба администрации Уфы сообщала, что Мустафин ушел на самоизоляцию еще в сентябре после контакта с больным COVID-19. Глава Башкирии Радий Хабиров говорил, что мэр Уфы болеет довольно тяжело — у него был высокий процент поражения легких.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...