Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. Так она отреагировала на сообщения о том, что Соединенные Штаты Америки в своем мирном плане одним из условий обозначили признание региона за Россией. Вместо этого Каллас призвала США оказать давление на Москву. Как в России отреагировали на заявления главы дипломатии ЕС — в материале URA.RU.
Она подчеркнула, что Евросоюз никогда не признает Крым частью России. Согласно сообщениям СМИ, США стремятся добиться от Европы признания Крыма как территории РФ в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
Переговоры новой администрации США с Россией и Украиной по урегулированию конфликта изначально проходили без участия Европы. Однако Белый дом указывал на необходимость вовлечения ЕС на более поздних стадиях, особенно в контексте обсуждения возможного снятия санкций против России. Кая Каллас уточнила, что снятие ограничений возможно только после предоставления «убедительных доказательств» того, что Москва будет соблюдать будущие соглашения.
Как отреагировали в России
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии к изучению истории после заявления о непризнании Крыма как части России. Депутат подчеркнул, что мировые процессы не зависят от единичных мнений политиков.
"Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", — сказал Ивлев РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости осудил отказ Каи Каллас признать Крым частью России, назвав это «политической слепотой». Он добавил, что России не нужно признание своих территорий со стороны других стран.
"Россия переживет "непризнание" Крыма со стороны ЕС. И страданиям Каллас не сочувствует. ЕС может и дальше рисовать Украину с Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, но политическая слепота не вернет эти территории Киеву", — сказал Белик.
США хотят признать Крым
Сегодня в Лондоне состоится новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Американская сторона намерена представить на мероприятии мирный план из семи пунктов, которые включают в себя признание Крыма территорией России и снятие с РФ санкций.
Соединенные Штаты ожидают ответа Украины на мирные рамки, предложенные президентом Дональдом Трампом, которые предусматривают признание США за Крымом статуса части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, освобожденными Россией после начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с предложением.
По информации источников, США представили этот одностраничный документ украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывая его как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом подчеркивает, что готов завершить переговоры, если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время.
Зачем это нужно Трампу
Вашингтон рассматривает возможность признания Крыма частью России как способ улучшить свои позиции, однако слишком далеко идущие уступки, включая признание других территорий, могут быть неверно интерпретированы администрацией Белого дома, считает Владимир Брутер, эксперт из Международного института гуманитарно-политических исследований.
По информации газеты Washington Post, на предстоящей встрече в Лондоне по украинскому кризису США могут предложить европейским странам и Украине официально признать Крым российским. В обмен ожидается предоставление Украине гарантий безопасности. Признание Крыма Россией откроет американским компаниям возможность вести там бизнес, отмечает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале.
Владимир Константинов, председатель Государственного совета Крыма, в интервью для «Газеты.Ru» заявил, что американское признание Крыма как части России может стать первым шагом к признанию и других новых российских регионов. «По аналогии с Крымом, другие регионы также вернулись в состав России. Это процесс требует времени, но начало уже положено», — подчеркнул Константинов. Он также добавил, что признание Крыма Россией со стороны США имеет большое моральное значение для жителей полуострова.
«За время возвращения Крыма к России была создана значительная правовая основа. Украина за последние восемь лет не предпринимала реальных шагов для возвращения региона, осознавая прочные убеждения жителей Крыма. Продолжающееся санкционное давление только подтверждает это», — заключил он.
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