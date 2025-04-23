Банки стали блокировать операции владельцев кредиток, не платящих проценты

Российские банки стали чаще блокировать операции и снижать лимиты по кредитным картам клиентам, которые используют их только в беспроцентный период и не платят проценты. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Уралсиба» Станислав Тывес.
«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели, то при „ключе“ 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: „Уходите в другие банки“», — заявил Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», организованном РБК. Он отметил, что теперь банки сокращают кешбэк и меняют подход к недоходным держателям кредитных карт.
С жалобами на урезание лимитов и блокировки операций выступают не только клиенты «Уралсиба», но и держатели карт других крупных банков, таких как Альфа-банк, Ренессанс Банк, Совкомбанк и Т-банк. Пользователи массово сообщают об этом на специализированных форумах и сайтах-отзовиках.
Ранее Центробанк сообщал о случаях, когда российские банки предлагали клиентам оформить микрозаймы под видом кредитов, не раскрывая всех условий и не предоставляя необходимую информацию о продукте. Регулятор отмечал, что такие действия подрывают доверие к финансовому рынку и вводят граждан в заблуждение относительно характера заключаемого договора.
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