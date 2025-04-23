Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239 за разлив нефти в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Это следует из материалов дела.
«Штраф был назначен ЗАО „Волгатранснефть“, которая владеет потерпевшим крушение танкером „Волгонефть-239“», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы. За разлив нефти компании вменили четыре административных нарушения, связанных с экологией: несоблюдение экологических требований, неуведомление уполномоченных органов о разливе нефти, предоставление недостоверных сведений о происшествии, а также нарушение требований к охране водных объектов. В настоящее время представители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.
Каждая статья Кодекса об административных правонарушениях рассматривалась отдельно, одна из них применялась дважды. Представители компании считают обвинения необоснованными и намерены добиваться отмены штрафа в судебном порядке. Решение по жалобе пока не принято.
Авария с разливом нефти произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе после столкновения двух танкеров во время шторма. В результате инцидента в Черное море попали нефтепродукты, и 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня. Общая сумма ущерба от владельцев затонувших судов, включая ЗАО «Волгатранснефть», составила почти 85 млрд рублей.
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