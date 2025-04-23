Роспотребнадзор оштрафовал владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239»

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Владельцу танкера «Волгонефть-239» были предъявлены обвинения по четырем статьям КоАП
Владельцу танкера «Волгонефть-239» были предъявлены обвинения по четырем статьям КоАП Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239 за разлив нефти в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Это следует из материалов дела.

«Штраф был назначен ЗАО „Волгатранснефть“, которая владеет потерпевшим крушение танкером „Волгонефть-239“», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы. За разлив нефти компании вменили четыре административных нарушения, связанных с экологией: несоблюдение экологических требований, неуведомление уполномоченных органов о разливе нефти, предоставление недостоверных сведений о происшествии, а также нарушение требований к охране водных объектов. В настоящее время представители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

Каждая статья Кодекса об административных правонарушениях рассматривалась отдельно, одна из них применялась дважды. Представители компании считают обвинения необоснованными и намерены добиваться отмены штрафа в судебном порядке. Решение по жалобе пока не принято.

Авария с разливом нефти произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе после столкновения двух танкеров во время шторма. В результате инцидента в Черное море попали нефтепродукты, и 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня. Общая сумма ущерба от владельцев затонувших судов, включая ЗАО «Волгатранснефть», составила почти 85 млрд рублей.

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Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239 за разлив нефти в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Это следует из материалов дела. «Штраф был назначен ЗАО „Волгатранснефть“, которая владеет потерпевшим крушение танкером „Волгонефть-239“», — передает РИА Новости, ссылаясь на документы. За разлив нефти компании вменили четыре административных нарушения, связанных с экологией: несоблюдение экологических требований, неуведомление уполномоченных органов о разливе нефти, предоставление недостоверных сведений о происшествии, а также нарушение требований к охране водных объектов. В настоящее время представители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде. Каждая статья Кодекса об административных правонарушениях рассматривалась отдельно, одна из них применялась дважды. Представители компании считают обвинения необоснованными и намерены добиваться отмены штрафа в судебном порядке. Решение по жалобе пока не принято. Авария с разливом нефти произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе после столкновения двух танкеров во время шторма. В результате инцидента в Черное море попали нефтепродукты, и 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня. Общая сумма ущерба от владельцев затонувших судов, включая ЗАО «Волгатранснефть», составила почти 85 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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