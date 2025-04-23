В Москве идут обыски у лидеров организации «Депутаты мирной России»*

В Москве проходят обыски у учредителей немецкой организации «Депутаты мирной России» (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что обыски связаны с расследованием дела об их сотрудничестве с иностранной организацией, деятельность которой запрещена в РФ.
«В Москве проходят обыски у сопредседателей и учредителей иностранной организации „Депутаты мирной России“ в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным источника, обыски проводятся в квартирах Ильи Азара (признан Минюстом иноагентом), Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Ханашвили.
Генпрокуратура признала НПО «Депутаты Мирной России» нежелательной организацией в РФ. Это объединение было создано в Берлине бывшими муниципальными депутатами, сбежавшими из России после начала СВО. В надзорном ведомстве отметили, что на деньги западных кураторов они пытались открыть представительства в ЕС, участвовали в антироссийских конференциях и распространяли недостоверную информацию, поддерживая экстремистские группы.
Ранее, 1 марта, организация провела митинг в Берлине вместе с террористическим РДК (признана террористической и запрещена в России), требуя свержения российской власти. 23 апреля против Азара, Глека, а также мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова завели уголовные дела за деятельность нежелательной организации, передает RT.
*»Депутаты мирной России» — признана в РФ нежелательной организацией
**Илья Азар — признан в РФ иноагентом по решению Минюста
*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.