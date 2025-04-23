В Москве идут обыски у лидеров организации «Депутаты мирной России»*

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В Москве проводят обыски у учредителей НПО «Депутаты Мирной России»*
В Москве проводят обыски у учредителей НПО «Депутаты Мирной России»* Фото:

В Москве проходят обыски у учредителей немецкой организации «Депутаты мирной России» (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что обыски связаны с расследованием дела об их сотрудничестве с иностранной организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

«В Москве проходят обыски у сопредседателей и учредителей иностранной организации „Депутаты мирной России“ в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным источника, обыски проводятся в квартирах Ильи Азара (признан Минюстом иноагентом), Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Ханашвили.

Генпрокуратура признала НПО «Депутаты Мирной России» нежелательной организацией в РФ. Это объединение было создано в Берлине бывшими муниципальными депутатами, сбежавшими из России после начала СВО. В надзорном ведомстве отметили, что на деньги западных кураторов они пытались открыть представительства в ЕС, участвовали в антироссийских конференциях и распространяли недостоверную информацию, поддерживая экстремистские группы.

Ранее, 1 марта, организация провела митинг в Берлине вместе с террористическим РДК (признана террористической и запрещена в России), требуя свержения российской власти. 23 апреля против Азара, Глека, а также мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова завели уголовные дела за деятельность нежелательной организации, передает RT.

*»Депутаты мирной России» — признана в РФ нежелательной организацией

**Илья Азар — признан в РФ иноагентом по решению Минюста

*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России

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В Москве проходят обыски у учредителей немецкой организации «Депутаты мирной России» (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что обыски связаны с расследованием дела об их сотрудничестве с иностранной организацией, деятельность которой запрещена в РФ. «В Москве проходят обыски у сопредседателей и учредителей иностранной организации „Депутаты мирной России“ в рамках возбужденных уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным источника, обыски проводятся в квартирах Ильи Азара (признан Минюстом иноагентом), Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Ханашвили. Генпрокуратура признала НПО «Депутаты Мирной России» нежелательной организацией в РФ. Это объединение было создано в Берлине бывшими муниципальными депутатами, сбежавшими из России после начала СВО. В надзорном ведомстве отметили, что на деньги западных кураторов они пытались открыть представительства в ЕС, участвовали в антироссийских конференциях и распространяли недостоверную информацию, поддерживая экстремистские группы. Ранее, 1 марта, организация провела митинг в Берлине вместе с террористическим РДК (признана террористической и запрещена в России), требуя свержения российской власти. 23 апреля против Азара, Глека, а также мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова завели уголовные дела за деятельность нежелательной организации, передает RT. *»Депутаты мирной России» — признана в РФ нежелательной организацией **Илья Азар — признан в РФ иноагентом по решению Минюста *** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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