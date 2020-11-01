В момент взрыва в челябинском госпитале два пациента были в коме

Двум челябинцам проводили реанимационные мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт пояснила URA.RU, откуда взялась информация о двух скончавшихся пациентах во время взрыва кислородной станции в Челябинска. Как уточнила Гехт, реанимационные мероприятия были начаты медиками незадолго до момента ЧП.

«В момент ЧП медики проводили реанимационные мероприятия двум пациентам, мужчине и женщине. Их доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, они находились в коме. Для одного из них реанимационные мероприятия медики начали в 11:20, как раз перед утечкой кислорода и вызовом пожарных. При этом во время эвакуации больных летальных исходов не было, всех доставили в другие лечебные учреждения живыми», — отметила URA.RU Гехт. Она добавила, что всего за сутки в этом ковидном госпитале скончались пять пациентов.

По поручению замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева проводится проверка, связана ли кончина двух пациентов с утечкой кислорода или их состояние было таким тяжелым, что медики не смогли им помочь. По поручению Ткачева кислородное оборудование проверяется во всех лечебных учреждениях Челябинской области. Такое же поручение после ЧП дал глава региона Алексей Текслер.

После ремонта эта больница возобновит плановый прием пациентов, ковидных больных направят в новый инфекционный госпиталь в Новой Сосновке. Больница имеет высокую степень готовности, сейчас в ней завершается внутренняя отделка. Уже 12 ноября в ней смогут принять первых пациентов для лечения коронавирусной инфекции.