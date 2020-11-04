Тесты неправильно берут или допускают ошибки при анализе, настаивает Козловских Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тесты на коронавирус могут показать неправильный результат из-за человеческого фактора, сообщил URA.RU главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. При этом проблем с самими тестами нет, утверждает он.

«У нас очень качественные тесты, они тестировались китайскими партнерами на самом раннем этапе. [При ошибочных результатах] речь может идти о квалификации персонала. У нас есть много нареканий к лабораториям, особенно к частным, иногда — к лабораториям системы здравоохранения. Кроме того, есть свои требования к правильному отбору материала. Если у человека пневмония — у него ни в носу, ни в ротоглотке ничего не будет, вирус ушел дальше. Соответственно, в тест-систему ничего не попадает», — заявил Козловских.

В России используют тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. По оценке Росздравнадзора, точность применяемых тест-систем более 95%. Дмитрий Козловских назвал применяемые тесты «сверхчувствительными».