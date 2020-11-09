СМИ: Финляндия готовится открыть границы для россиян

Власти Финляндии рассматривают возможность открытия границ для туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. К таким государствам, по мнению правительства республики, относится Россия. Соответствующий документ должен вступить в силу до 22 декабря.
Законопроект разрабатывается финским министерством социальных дел и здравоохранения, после чего будет представлен экспертам. «Согласно планам правительства, идея состоит в том, чтобы нынешний парламент Финляндии успел одобрить законопроект до истечения срока его полномочий 22 декабря и закон вступил в силу до Рождества», — пишет РБК, ссылаясь на финский портал Yle.
В СМИ отметили, что финское правительство объявит о мерах защиты здоровья местного населения и туристов на этой неделе. При этом подробности плана пока не известны.
Сейчас из России в Финляндию могут въехать только дипломаты, медицинские специалисты и обладатели вида на жительство и члены их семей. Кроме того, в республику могут пустить другие категории российских граждан, у которых есть «обоснованные причины».
Ранее МИД РФ призвал россиян отложить необязательные поездки за границу, пишет RT. Тем временем Роспотребнадзор назвал Турцию основным «поставщиком» завозных случаев заболевания коронавирусом, сообщает «Национальная служба новостей».
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