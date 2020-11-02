Россияне обвинили власти в росте заражений после отдыха в Турции. «Зачем тогда открывали границу?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шествие
Россияне в соцсетях считают, что не следовало открывать границы с Турцией Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пользователи российских соцсетей считают, что власти РФ виноваты в заражениях коронавирусом граждан, которые возвращаются из Турции. Россияне заявили, что не надо было открывать границы страны.

«Вопрос, зачем тогда открывали границу, чтобы потом опять сидеть в дерьме», — удивляется Евгений Спиридонов. Непонятно и как вышло, что в России летом из-за жары пандемия утихла, а в Турции, наоборот, вышла на новый уровень, недоумевает пользователь «ВКонтакте» Михаил Перунов. Некоторые таже считают, что власти просто недосмотрели за вернувшимися с отдыха.

Часть россиян видит политическую подоплеку в открытии границ с Турцией во время пандемии
Дмитрий Александров
Часть пользователей возлагает ответственность за заболеваемость не только на государство, но и на граждан
Алекс
Некоторые не согласны, что Турция действительно опасна в плане заболеваемости
Елена
Часть россиян считает, что ситуацию с Турцией можно было предугадать
Наталья

2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% россиян, которые приехали больными из отпусков, вернулись как раз из Турции. За день до этого стало известно, что в Турции погибли от коронавируса 11 россиян, напоминает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...