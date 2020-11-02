Пользователи российских соцсетей считают, что власти РФ виноваты в заражениях коронавирусом граждан, которые возвращаются из Турции. Россияне заявили, что не надо было открывать границы страны.
«Вопрос, зачем тогда открывали границу, чтобы потом опять сидеть в дерьме», — удивляется Евгений Спиридонов. Непонятно и как вышло, что в России летом из-за жары пандемия утихла, а в Турции, наоборот, вышла на новый уровень, недоумевает пользователь «ВКонтакте» Михаил Перунов. Некоторые таже считают, что власти просто недосмотрели за вернувшимися с отдыха.
2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% россиян, которые приехали больными из отпусков, вернулись как раз из Турции. За день до этого стало известно, что в Турции погибли от коронавируса 11 россиян, напоминает «Национальная служба новостей».
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