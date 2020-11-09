Устроивший бойню на вечеринке в Екатеринбурге работал наемником

Стрелок Дмитрий Захаров был фрилансером в ЧОП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Захаров, расстрелявший в Екатеринбурге участников вечеринки ночью 7 ноября, работал личным охранником. Такой род деятельности предполагает владение оружием, сообщил URA.RU знакомый Захарова — Алексей.

По его словам, 34-летний стрелок занимался таким заработком более 10 лет. «Дима был личным охранником-водителем, у него должно быть обязательно оружие», — поделился знакомый. Также мужчина отметил, что последний год Захаров не работал и находился в поиске трудоустройства. По словам собеседника, все то время стрелок охранял одного человека. Кто был клиентом и чем занимался наниматель, Алексей не знает. Однако видел его за рулем Range Rover, принадлежащего работодателю.

О престижном автомобиле рассказывал и сосед Дмитрия Захарова Андрей, в день когда произошла бойня. Он часто появлялся на этой машине во дворе дома № 7а на Социалистической улице. «Одно время он часто парковался во дворе. Не знаю, была ли это его машина. А потом он пересел на свой отечественный автомобиль», — рассказал Андрей. Перед преступлением Захаров ездил на серой «Ладе Калине». Сейчас на этой машине 6 неоплаченных штрафов на 3300 рублей.

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, познакомились с мужчинами в интернете. 6 ноября их забрали от ТРК «Радуга Парк» и привезли в квартиру Захарова. Расстрел Захаровым своих друзей и девушек произошёл ночью 7 ноября. От пуль погибли два друга Захарова, и 18-летняя девушка. Потом стрелок покончил с собой. Еще одна 17-летняя гостья получила ранения, ее прооперировали и удалили почку и часть желудка. 16-летняя девочка долго лежала под трупом мужчины и не получила никаких повреждений. Она рассказала, как началась бойня.