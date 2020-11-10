10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 11 ноября. В округе введут систему регистрации граждан, глава диаспоры осудил действия азербайджанцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня народов Среднего Урала в парке
Руководитель азербайджанской диаспоры осудил действия соотечественников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре введут электронную систему регистрации — председатель диаспоры раскритиковал действия соотечественников — чиновников обвиняют в коррупции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В округе введут слежку за гражданами

Глава азербайджанской диаспоры осудил действия соотечественников

  • Глава югорской региональной культурной общественной организации «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов осудил действия соотечественников, которые устроили праздник с автопробегом у здания администрации в Мегионе в связи с военными успехами в Карабахе.

Чиновников Пыть-Яха могут уволить

  • Председатель думы Олег Шевченко, глава счетно-контрольной палаты Владислав Мурахтанов и все сотрудники правового отдела администрации Пыть-Яха могут лишиться должностей. В частности, они подозреваются в начислении незаконных выплат и премий.

Югорских чиновников обвинили в коррупционном сговоре

  • Два чиновника Белоярского района, — Михаил Коннов и Александр Ойнец, — подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они подписали сфальсифицированные контракты на общую сумму более 83 млн рублей. Помимо того, Коннов обвиняется в получении взятки в 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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