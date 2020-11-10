Руководитель азербайджанской диаспоры осудил действия соотечественников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре введут электронную систему регистрации — председатель диаспоры раскритиковал действия соотечественников — чиновников обвиняют в коррупции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В округе введут слежку за гражданами

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила внедрить электронную систему регистрации посетителей заведений общепита, спортивных организаций и органов власти.

Глава азербайджанской диаспоры осудил действия соотечественников

Глава югорской региональной культурной общественной организации «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов осудил действия соотечественников, которые устроили праздник с автопробегом у здания администрации в Мегионе в связи с военными успехами в Карабахе.

Чиновников Пыть-Яха могут уволить

Председатель думы Олег Шевченко, глава счетно-контрольной палаты Владислав Мурахтанов и все сотрудники правового отдела администрации Пыть-Яха могут лишиться должностей. В частности, они подозреваются в начислении незаконных выплат и премий.

Югорских чиновников обвинили в коррупционном сговоре

Два чиновника Белоярского района, — Михаил Коннов и Александр Ойнец, — подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они подписали сфальсифицированные контракты на общую сумму более 83 млн рублей. Помимо того, Коннов обвиняется в получении взятки в 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.