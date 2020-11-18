18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 19 ноября. Рестораторы не хотят отказываться от корпоративов, прокуратура нашла нарушения в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, кафе, ресторан
Предприятия общепита не готовы отказаться от проведения новогодних вечеров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Общепит готов проводить корпоративы несмотря на запрет — прокуратура занялась больницей из-за госзакупок — участников допинг-скандалов не будут увольнять — в Нижневартовске заканчиваются места на кладбище. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Рестораторы Югры готовы нарушить закон в новогодние праздники

Силовики нашли нарушения в больнице

  • Прокуратура Кондинского района обнаружила нарушения в госзакупках, которые совершало руководство Кондинской райбольницы. Учреждение почти полгода заключала договоры на поставку препаратов с единственным поставщиком. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Власти Югры закроют глаза на допинг

  • Власти ХМАО не станут увольнять сотрудников спортучреждений, которые за время своей профессиональной карьеры попались на использовании допинга. Также участники допинг-скандалов смогут претендовать на должности в региональном правительстве, так как это не является причиной отказа в приеме документов на госслужбу.

В Нижневартовске заканчиваются места на кладбище

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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