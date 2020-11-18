Предприятия общепита не готовы отказаться от проведения новогодних вечеров
Общепит готов проводить корпоративы несмотря на запрет — прокуратура занялась больницей из-за госзакупок — участников допинг-скандалов не будут увольнять — в Нижневартовске заканчиваются места на кладбище. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Рестораторы Югры готовы нарушить закон в новогодние праздники
- Владельцы заведений общепита, несмотря на запреты, готовы рискнуть, лишь бы заработать на новогодних корпоративах. Об этом URA.RU рассказали в бизнес-сообществе крупных городов ХМАО.
Силовики нашли нарушения в больнице
- Прокуратура Кондинского района обнаружила нарушения в госзакупках, которые совершало руководство Кондинской райбольницы. Учреждение почти полгода заключала договоры на поставку препаратов с единственным поставщиком. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Власти Югры закроют глаза на допинг
- Власти ХМАО не станут увольнять сотрудников спортучреждений, которые за время своей профессиональной карьеры попались на использовании допинга. Также участники допинг-скандалов смогут претендовать на должности в региональном правительстве, так как это не является причиной отказа в приеме документов на госслужбу.
В Нижневартовске заканчиваются места на кладбище
- На городском кладбище Нижневартовска уже не хватает мест для захоронений. По словам городских властей, окончательно места закончатся через полгода.
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