Турнир имени депутата Госдумы проведут в Перми за счет бюджета

19 ноября 2020 в 11:45 Размер текста - 17 +

До 31 декабря 2020 года в Перми проведут турнир на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми во время пандемии решили провести турнир по баскетболу для юношей на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко. Центр спортивной подготовки края (подведомственное учреждение регионального минспорта) разместил информацию в Единой информационной системе в сфере закупок. «Предмет договора: услуги по организации и проведению физкультурного мероприятия „Турнир по баскетболу среди юношеских команд общеобразовательных организаций Пермского края в рамках проекта ‚С думой о детях‘ на Кубок депутата Государственной Думы Российской Федерации И. В. Сапко“», — сказано в техническом задании закупки. Сроки оказания услуг — до 31 декабря 2020 года, цена контракта — 76 тысяч рублей. В техзадании сказано, что исполнитель должен будет поставить 1 кубок, 30 медалей и 320 дипломов формата А4. Также подрядчику предстоит оплатить работу судей, услуги компьютерного обеспечения, предоставить звуковую аппаратуру, а также провести церемонию открытия и закрытия в спорткомплексе «Победа». Также исполнитель должен будет организовать съемку мероприятия и потом изготовить трехминутный ролик и не менее 200 фотографий. URA.RU попросило пресс-службу министерства спорта Пермского края и депутата Сапко прокомментировать данную информацию и пояснить, почему мероприятие планируют провести в период пандемии и за счет бюджета Пермского края. В том числе, почему кубок приобретает Центр спортивной подготовки. На момент публикации ответы не получены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Выдержка из технического задания к закупке от 17 ноября 2020 года Скрин: zakupki.gov.ru