18 ноября 2020
17 ноября 2020

Турнир имени депутата Госдумы проведут в Перми за счет бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дебаты Единой России. Пермь, сапко игорь
До 31 декабря 2020 года в Перми проведут турнир на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми во время пандемии решили провести турнир по баскетболу для юношей на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко. Центр спортивной подготовки края (подведомственное учреждение регионального минспорта) разместил информацию в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Предмет договора: услуги по организации и проведению физкультурного мероприятия „Турнир по баскетболу среди юношеских команд общеобразовательных организаций Пермского края в рамках проекта ‚С думой о детях‘ на Кубок депутата Государственной Думы Российской Федерации И. В. Сапко“», — сказано в техническом задании закупки. Сроки оказания услуг — до 31 декабря 2020 года, цена контракта — 76 тысяч рублей.

В техзадании сказано, что исполнитель должен будет поставить 1 кубок, 30 медалей и 320 дипломов формата А4. Также подрядчику предстоит оплатить работу судей, услуги компьютерного обеспечения, предоставить звуковую аппаратуру, а также провести церемонию открытия и закрытия в спорткомплексе «Победа». Также исполнитель должен будет организовать съемку мероприятия и потом изготовить трехминутный ролик и не менее 200 фотографий.

URA.RU попросило пресс-службу министерства спорта Пермского края и депутата Сапко прокомментировать данную информацию и пояснить, почему мероприятие планируют провести в период пандемии и за счет бюджета Пермского края. В том числе, почему кубок приобретает Центр спортивной подготовки. На момент публикации ответы не получены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выдержка из технического задания к закупке от 17 ноября 2020 года
Скрин: zakupki.gov.ru

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...