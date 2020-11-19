В Тюменской области работают шесть горячих линий по вопросам коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с завтрашнего дня заработает горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Эта линия станет шестым номером телефона, по которому в регионе можно узнать информацию, связанную с COVID-19.

«С 21 ноября федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организована Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию», — сообщили в областном Роспотребнадзоре. По телефону 8-904-492-92-30 можно будет узнать о сроках и местах тестирования, и о том, как получить результат.

Новая горячая линия станет уже шестой в регионе. Также информацию можно получить по следующим номерам:

8-800-234-35-22 , единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции;

, единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции; 8-800-302-26-70 , горячая линия регионального управления Роспотребнадзора;

8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный), горячие линии областного департмаента здравоохранения;

8-800-201-41-41 , консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени.