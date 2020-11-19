В Тюменской области с завтрашнего дня заработает горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Эта линия станет шестым номером телефона, по которому в регионе можно узнать информацию, связанную с COVID-19.
«С 21 ноября федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организована Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию», — сообщили в областном Роспотребнадзоре. По телефону 8-904-492-92-30 можно будет узнать о сроках и местах тестирования, и о том, как получить результат.
Новая горячая линия станет уже шестой в регионе. Также информацию можно получить по следующим номерам:
- 8-800-234-35-22, единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции;
- 8-800-302-26-70, горячая линия регионального управления Роспотребнадзора;
- 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный), горячие линии областного департмаента здравоохранения;
- 8-800-201-41-41, консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени.
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