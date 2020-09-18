18 сентября 2020

Объявлены системные требования для игры Cyberpunk 2077

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ноутбук, клавиатура, компьютерная игра
В рекомендуемых требованиях игры указан SDD Фото: Александр Константинов © URA.RU

Разработчики одного из самых ожидаемых проектов в этом году Cyberpunk 2077 раскрыли системные требования игры. Уже минимальная требуемая для запуска игры конфигурация компьютера должна включать процессор уровня Intel Core i503570K и 8GB оперативной памяти.

Согласно опубликованной агентством «Ридус» информации, минимальной конфигурацией для игры является Intel Core i5-3570K, или AMD FX-8310. Помимо этого, обязательным условием является наличие 8GB оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 780 3GB, или AMD Radeon RX 470. На жестком диске игра займет 70GB.

Для того, чтобы насладиться качеством графики в игре в полной мере, пользователю понадобится уже процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G и 12GB оперативной памяти. Максимальные настройки графики «потянет» видеокарта уровня Nvidia GTX 1060 6GB, или AMD Radeon R9 Fury. Помимо этого, в списке рекомендуемых требований указан SSD-диск.

Cyberpunk 2077 является ролевой игрой в киберпанк-сеттинге от разработчиков «Ведьмака» компании CD Projekt. Геймеры будут втянуты в разборку между бандами в огромном проработанном до мелочей городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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