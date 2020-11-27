Пермский губернатор отправил нового министра в первую поездку

Дмитрий Махонин обратил внимание на проблемы в здравоохранении в Александровске и Яйве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин порекомендовал новому министру здравоохранения Анастасии Крутень съездить в проблемные территории. Об этом он сообщил во время прямого эфира.

Глава региона отметил, что очень много вопросов поступает от жителей региона по поводу медицины в населенных пунктах. «Посоветовал бы Анастасии Крутень, чтобы она съездила и посмотрела проблемы Александровска и Яйвы. Здесь очень много проблем, которые надо решать на месте», — сообщил Махонин.

Ранее одной из проблем Александровского района называли закрытие поликлиники в поселке Всеволодо-Вильва. В марте этого года депутаты думы Александровска заявляли о том, что в поселковой больнице будет закрыто отделение неврологии. Но позже в минздраве это опровергали.

Крутень была назначена министром здравоохранения Пермского края 16 ноября. Одним из главных ее преимуществ называют то, что она хорошо знакома с работой медучреждений в условиях пандемии изнутри, поскольку долгое время работала главврачом больницы.