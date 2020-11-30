Челябинская область раз за разом обновляет рекорды пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 1 декабря — 356-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 266-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 26 651, выздоровели 17 134 и скончались 884 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 295 654 (+26 338) случая заражения. Вылечились 1 778 704 (+17 247) пациента — 77% от заболевших. Умерли 39 895 (+365) человек —1,7% от заразившихся.

Коронавирус поставил новый рекорд

В Челябинской области по данным на 30 ноября произошло 284 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 276, днем ранее 261). При этом вторые сутки подряд в области умирает по 12 пациентов с COVID-19. В пятницу, впервые с начала пандемии, умерли 10 человек. В субботу уже 11, а в воскресенье — 12 зараженных. Из них для семи пациентов коронавирусная пневмония стала непосредственной причиной смерти, для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Возможно, на распространении инфекции скажутся надвигающиеся на область экстремальные морозы, которые заставят южноуральцев соблюдать самоизоляцию более эффективно, чем власти.

На карантин по коронавирусу закрыты 12 классов школ в Челябинской области, из них сразу семь — в Снежинске. Об этом сообщила на брифинге 30 ноября замминистра образования Елена Коузова. При этом, по данным Роспотребнадзора, таких классов в Челябинской области нет вообще.

В челябинских аптеках дефицит лекарства от коронавируса. Его сметают с полок за несколько часов

Жители Челябинска не могут купить самое дешевое и популярное лекарство, применяемое при лечении коронавируса— «Цефтриаксон». Об отсутствии антибиотика в аптеках сообщили URA.RU сразу несколько читателей. Информацию о повышенном спросе на антибиотик, который препятствует развитию бактериальной пневмонии при коронавирусной инфекции, подтвердили и на областном аптечном складе. «Прямо сейчас препарат есть в наличии в двух аптеках Челябинска, но перед поездкой обязательно забронируйте его по телефону. Поставки идут каждую неделю, дефицит связан с большим спросом», — пояснили там агентству.

Проверяют больницу, где женщина умерла после 11 часов ожидания в скорой

Минздрав Челябинской области проверяет работу районной больницы в Каслях, где женщина просидела около 11 часов в машине скорой помощи, чтобы попасть в стационар. КТ показала у нее 40% поражения легких, через три дня она умерла. Еще одна история связана со смертью мужчины в этом же госпитале: родные заявили, что медики просто игнорировали умирающего. «Если раньше по числу обращений пациентов лидировал Троицк, то сейчас на первый план вышли Касли», — констатировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинске закроют «депутатский» клуб, нарушивший запрет Текслера

Ночному клуб Gatsby, который нарушил коронавирусный запрет губернатора Алексея Текслера на проведение вечеринок, грозит приостановка деятельности. Депутату Центрального райсовета Марселю Хазиеву, с которым связывают заведение, — штраф. До конца недели органы МВД должны направить в суд материалы проверки. Скандальный праздник в центре Челябинска, организатором которого называют Хазиева, прошел в ночь на 28 ноября. В заведение пропускали гостей, называвших специальный код, но в самый разгар веселья там появился наряд полиции. На снятом очевидцами видео Хазиев препятствует полицейским в оформлении бумаг, представляясь «адвокатом физлица» — при этом адвокатской лицензии он не имеет. До этого он заявил агентству, что на вечеринку пришел по приглашению друзей и думал, что они «сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска».

Названы самые опасные по коронавирусу челябинские города и районы

Максимальное число заразившихся дают крупные города: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Вместе с тем, сложной остается обстановка в Копейске (город-спутник Челябинска), пригородном Сосновском районе и таких небольших муниципалитетах, как Еманжелинск и Коркино. Также в списке ковидных «аномалий» Сатка, Чесменский и Чебаркульский районы. «Возможно, Чебаркульский район показывает такую картину из-за близости к Миассу. Что касается Чесмы, то район продолжает давать нам вспышки, превышающие показатели сопоставимых муниципалитетов», — заявила вице-губернатор Ирина Гехт. Минимальный прирост дают Карталы, Пласт, Чебаркуль, Кыштым и Верхний Уфалей. «Там прирост минимальный», — добавила Гехт.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. В Новый год и Рождество не будет праздничных программ в кафе и ресторанах, введены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах — туда разрешено продавать не более 25% билетов. До принятия такого постановления залы можно было заполнять наполовину, теперь не более, чем на 25%. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.