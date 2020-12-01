По данным официальной оценки объекта, недостроенная гостиницв стоит 1,2 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недостроенная гостиница «Дели» в центре Екатеринбурга может быть снесена благодаря финансовой помощи гендиректора УГМК Андрея Козицына. Вариантом решения проблемы с долгостроем поделился источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Есть вариант, при котором „Дели“ все же снесут. Областные власти смогут ее выкупить за 200 млн рублей, а после этого снесут долгострой. [Андрей] Козицын софинансирует этот процесс», — уточнил собеседник.

По предварительным данным, задумка может быть похожа на процесс перехода территории под снесенной телебашней в Екатеринбурге. Тогда, по данным инсайдеров агентства, Свердловская область стала соучредителем акционерного общества «Ледовая арена», куда внесла и участок земли под ним. Другим участником АО «Ледовая арена» по планам должны были стать структуры УГМК.

Получить оперативный комментарий у владельца недостроенной гостиницы «Дели» Сергея Флеганова и в пресс-службе УГМК не удалось. Обоим сторонам были направлены запросы. Ответы получены не были.

Ранее обсуждалось, что мэрия Екатеринбурга не может договориться с Флегановым об условиях выкупа недостроенной гостиницы. Администрация была готова заплатить 700 млн рублей, при этом бизнесмен просил за недострой миллиард рублей.