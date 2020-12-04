04 декабря 2020

Полиция раскрыла детали поджога машины челябинской журналистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция поймала трех преступников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В полиции Челябинской области раскрыли детали поджога автомобиля журналистки Марины Малковой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Трое задержанных — ранее не судимые жители города Коркино, мужчины 1990 года и 1999 годов рождения. В рамках расследуемого уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения противоправного деяния», — пояснили URA.RU в полиции региона.

В ведомстве добавили, что двое из задержанных помещены в СИЗО. В отношении третьего проводятся следственные действия.

Автомобиль корреспондента был подожжен в ночь на 24 ноября на парковке возле дома на улице Бейвеля, 1. От пожара пострадали несколько соседних машин. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Поджог»).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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