Александра Кугаевского уволили спустя месяц после публикации материала с его комментарием в СМИ Instagram- аккаунт Александра Кугаевского

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге врача, который призвал отказаться от компьютерной томографии легких, уволили из больницы. Об этом он сообщил в сторис в Instagram.

«Мы не видим вашего будущего в наших стенах», — так, по утверждению Кугаевского, сказали ему во время вручения трудовой книжки. По его словам, руководство больницы негативно отреагировало на его посты о компьютерной томографии после публикации его поста на портале Е1. Он задал подписчикам вопрос, считают ли они совпадением, что его уволили спустя месяц после появления материала в СМИ.

Тогда врач заявил, что КТ легких может нанести вред здоровью и он сам отказался проходит исследования, когда у него обнаружили коронавирус. В качестве примера негативных последствий компьютерной томографии Кугаевский назвал большую дозу радиации, которая может привести к появлению опухолей. «Если можно обойтись без КТ — лучше ее избежать!», — отметил врач.

Корреспондент URA.RU написал Кугаевскому в социальных сетях, чтобы выяснить обстоятельства увольнения, а также позвонил в больницу, в которой работал врач. На момент публикации новости, на вопросы журналиста ответов не поступило.

Руководство больницыы негативно отнеслось к заявлениям врача Instagram Александр Кугаевский

Алекспандр Кугаевский считает, что его увольнение спровоцировала публикация в СМИ Instagram: Александр Кугаевский