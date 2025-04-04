Силовики жестко скрутили банду серийных угонщиков из Екатеринбурга. Видео

В Среднеуральске полицейские задержали трех угонщиков из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело
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В Среднеуральске (Свердловская область) силовики поймали с поличным троих угонщиков корейских иномарок, работавших в Екатеринбурге. Автоворов оперативно скрутили возле АЗС, куда они отогнали угнанную машину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Злоумышленники были пойманы с поличным в Среднеуральске при попытке отогнать краденую Kia Rio в место „отстоя“. Машина была похищена несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб владельцу составил более одного миллиона рублей», — пояснили в ведомстве. Всего троице удалось угнать еще пять иномарок.

При допросе выяснилось, что все трое уже были известны полиции по предыдущим делам, связанным с кражами и другими преступлениями. Для угона преступники использовали кодграббер (специальное устройство для взлома сигнализаций).

Силовики завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Самому младшему (29 лет) из подозреваемых суд избрал запрет определенных действий, еще двое (34 и 42 года) находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

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В Среднеуральске (Свердловская область) силовики поймали с поличным троих угонщиков корейских иномарок, работавших в Екатеринбурге. Автоворов оперативно скрутили возле АЗС, куда они отогнали угнанную машину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Злоумышленники были пойманы с поличным в Среднеуральске при попытке отогнать краденую Kia Rio в место „отстоя“. Машина была похищена несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб владельцу составил более одного миллиона рублей», — пояснили в ведомстве. Всего троице удалось угнать еще пять иномарок. При допросе выяснилось, что все трое уже были известны полиции по предыдущим делам, связанным с кражами и другими преступлениями. Для угона преступники использовали кодграббер (специальное устройство для взлома сигнализаций). Силовики завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Самому младшему (29 лет) из подозреваемых суд избрал запрет определенных действий, еще двое (34 и 42 года) находятся под стражей. Расследование дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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