В Среднеуральске (Свердловская область) силовики поймали с поличным троих угонщиков корейских иномарок, работавших в Екатеринбурге. Автоворов оперативно скрутили возле АЗС, куда они отогнали угнанную машину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Злоумышленники были пойманы с поличным в Среднеуральске при попытке отогнать краденую Kia Rio в место „отстоя“. Машина была похищена несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля. Ущерб владельцу составил более одного миллиона рублей», — пояснили в ведомстве. Всего троице удалось угнать еще пять иномарок.
При допросе выяснилось, что все трое уже были известны полиции по предыдущим делам, связанным с кражами и другими преступлениями. Для угона преступники использовали кодграббер (специальное устройство для взлома сигнализаций).
Силовики завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Самому младшему (29 лет) из подозреваемых суд избрал запрет определенных действий, еще двое (34 и 42 года) находятся под стражей. Расследование дела продолжается.
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