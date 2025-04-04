В Екатеринбурге по космическим ценам продают картошку: где найти дешевле. Инфографика

В Екатеринбурге продают картофель за 439 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая дешевая картошка продается в «О'Кее»
Самая дешевая картошка продается в «О'Кее» Фото:

В Екатеринбурге цены на картошку достигли 400 рублей, однако не во всех магазинах такие высокие цены. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы найти самое низкое ценовое предложение. Подробнее — в инфографике.

Так, один из самых дорогих вариантов представлен в «Ашане» — там пять килограммов картофеля обойдутся в 439,99 рубля. А дешевый вариант обойдется в 65,99 рубля. В «Гиперболе» дешевый картофель стоит 79 рублей, но есть вариант и за 125 рублей.

Самый дешевый картофель представлен в «О »Кее» — 60,99 рубля. Чуть дороже картофель стоит в магазине «Магнит» и «Монетке» — 64,99 рубля за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области одним из самых подорожавших продуктов стал картофель. Средняя стоимость за килограмм достигла 67,94 рубля.

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В Екатеринбурге цены на картошку достигли 400 рублей, однако не во всех магазинах такие высокие цены. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы найти самое низкое ценовое предложение. Подробнее — в инфографике. Так, один из самых дорогих вариантов представлен в « Ашане» — там пять килограммов картофеля обойдутся в 439,99 рубля. А дешевый вариант обойдется в 65,99 рубля. В « Гиперболе» дешевый картофель стоит 79 рублей, но есть вариант и за 125 рублей. Самый дешевый картофель представлен в « О » Кее» — 60,99 рубля. Чуть дороже картофель стоит в магазине «Магнит» и « Монетке» — 64,99 рубля за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области одним из самых подорожавших продуктов стал картофель. Средняя стоимость за килограмм достигла 67,94 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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