В Екатеринбурге цены на картошку достигли 400 рублей, однако не во всех магазинах такие высокие цены. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам, чтобы найти самое низкое ценовое предложение. Подробнее — в инфографике.
Так, один из самых дорогих вариантов представлен в «Ашане» — там пять килограммов картофеля обойдутся в 439,99 рубля. А дешевый вариант обойдется в 65,99 рубля. В «Гиперболе» дешевый картофель стоит 79 рублей, но есть вариант и за 125 рублей.
Самый дешевый картофель представлен в «О »Кее» — 60,99 рубля. Чуть дороже картофель стоит в магазине «Магнит» и «Монетке» — 64,99 рубля за килограмм.
Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области одним из самых подорожавших продуктов стал картофель. Средняя стоимость за килограмм достигла 67,94 рубля.
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