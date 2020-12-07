Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается пообщаться с журналистами о новом составе правительства Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается ответить на вопросы журналистов о структуре и составе окружного правительства во время ежегодной пресс-конференции. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.

«Запрос на эту тему есть. Но решение о том, насколько подробно на него ответить, примет сама глава региона. Она может, как обнародовать фамилии тех чиновников, кто войдет в новый состав правительства, так и просто назвать дату, когда объявит новый кабмин», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, выдвинул свою версию, которая объясняет причины столь длительного формирования нового состава правительства ХМАО. «Члены команды губернатора выдвинули ряд условий для того, чтобы продолжить работу на прежних позициях. Речь идет как о размерах денежного вознаграждения, так и параметрах KPI. Но глава региона не слишком торопилась идти навстречу этим предложениям и предпочла отложить решение вопроса до тех пор, пока это возможно. Чтобы, в том числе, и сами подчиненные оказались посговорчивее и склонились к видению ситуации самой Комаровой», — считает источник.

В департаменте общественных и внешних связей Югры журналисту агентства заявили, что на формирование правительства у региональных властей есть три месяца с начала третьего срока Натальи Комаровой в должности губернатора Югры. После его утверждения, персональный состав будет размещен на едином сайте органов государственной власти ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что объявление новой структуры и состава правительства ХМАО югорский истеблишмент ждет с середины сентября. Параллельно идет конкурс на замещение должности главы окружного департамента физической культуры и спорта, в котором принимала участие и общественность.