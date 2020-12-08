08 декабря 2020
07 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 9 декабря. Силовики признали рост коррупции, в регион откроют дополнительные рейсы

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , белый халат, кабинет врача, медсестры, медики
В депздраве округа заявили о решении проблемы кадрового дефицита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В округе выявили резкий рост коррупционных преступлений — кадровый дефицит медиков решен — вводятся дополнительные авиарейсы из Тюмени — в Ноябрьске произошел обрыв линии телефонной связи. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

Силовики заявили о росте коррупции в регионе

  • Число фактов коррупции, которые выявили силовики ЯНАО, за последний год выросло на треть. Об этом было заявлено на совещании губернатора Дмитрия Артюхова с начальниками силовых структур.

На Ямале выросло количество медиков

  • В медучреждениях Ямала в 2020 году получили работу 236 врачей разного профиля. Об этом заявили в департаменте здравоохранения ЯНАО. По словам представителей ведомства, округ не испытывает кадрового дефицита в этой сфере.

Откроются новые авиарейсы из Тюмени

  • Перед новогодними праздникам авиакомпания Utair введет дополнительные маршруты из Тюмени в Тарко-Сале и обратно. В департаменте транспорта ЯНАО сообщили, что рейсы запланированы по просьбам ямальцев.

Жители Ноябрьска несколько часов не могли дозвониться до скорой помощи

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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