В депздраве округа заявили о решении проблемы кадрового дефицита
В округе выявили резкий рост коррупционных преступлений — кадровый дефицит медиков решен — вводятся дополнительные авиарейсы из Тюмени — в Ноябрьске произошел обрыв линии телефонной связи. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:
Силовики заявили о росте коррупции в регионе
- Число фактов коррупции, которые выявили силовики ЯНАО, за последний год выросло на треть. Об этом было заявлено на совещании губернатора Дмитрия Артюхова с начальниками силовых структур.
На Ямале выросло количество медиков
- В медучреждениях Ямала в 2020 году получили работу 236 врачей разного профиля. Об этом заявили в департаменте здравоохранения ЯНАО. По словам представителей ведомства, округ не испытывает кадрового дефицита в этой сфере.
Откроются новые авиарейсы из Тюмени
- Перед новогодними праздникам авиакомпания Utair введет дополнительные маршруты из Тюмени в Тарко-Сале и обратно. В департаменте транспорта ЯНАО сообщили, что рейсы запланированы по просьбам ямальцев.
Жители Ноябрьска несколько часов не могли дозвониться до скорой помощи
- В Ноябрьске из-за обрыва линии связи местные жители несколько часов не могли дозвониться до центральной горбольницы и станции скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали читатели, столкнувшиеся с проблемой.
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