В Кремле сообщили о разговоре Путина с Меркель о Навальном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный продолжает реабилитацию в Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 7 декабря обсуждал ситуацию с блогером Алексеем Навальным, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с прессой он объяснил, почему информация о поднятой теме не была опубликована в сообщении о диалоге политиков на официальном сайте Кремля.

«Мы действительно в своем сообщении указали темы, которые были наиболее развернуто обсуждены и представляют наибольшее значение. Тема берлинского пациента была затронута, о чем сказала германская сторона. Но на сайте Кремля никаких изменений не было. Было одно сообщение по результатам разговора», — сообщил Песков, не став раскрывать детали разговора о Навальном.

Телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 7 декабря. На сайте Кремля тогда сообщалось, что политики обсуждали деятельность российских миротворцев в Карабахе, необходимость гуманитарной помощи региону, внутриукраинский конфликт, борьбу с коронавирусом.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Позже его госпитализировали в Германии, где он пришел в сознание. Теперь он продолжает реабилитацию. После выхода из комы блогер встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...