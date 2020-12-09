В Кремле сообщили о разговоре Путина с Меркель о Навальном

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 7 декабря обсуждал ситуацию с блогером Алексеем Навальным, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с прессой он объяснил, почему информация о поднятой теме не была опубликована в сообщении о диалоге политиков на официальном сайте Кремля.
«Мы действительно в своем сообщении указали темы, которые были наиболее развернуто обсуждены и представляют наибольшее значение. Тема берлинского пациента была затронута, о чем сказала германская сторона. Но на сайте Кремля никаких изменений не было. Было одно сообщение по результатам разговора», — сообщил Песков, не став раскрывать детали разговора о Навальном.
Телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 7 декабря. На сайте Кремля тогда сообщалось, что политики обсуждали деятельность российских миротворцев в Карабахе, необходимость гуманитарной помощи региону, внутриукраинский конфликт, борьбу с коронавирусом.
Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Позже его госпитализировали в Германии, где он пришел в сознание. Теперь он продолжает реабилитацию. После выхода из комы блогер встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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