Партия Васи Ложкина пропиарилась на поручении Путина

Президент Владимир Путин поручил нарастить переработку пластика в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Зеленая альтернатива» выступила с инициативой создания нацпроекта «Дома из переработанного пластика». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политобъединения. 1 декабря на совещании по развитию нефтегазохимии в Тобольске о необходимости увеличения переработки пластика говорил президент России Владимир Путин.

«Мы как раз хотим предложить один из таких вариантов: государство строит экологичные дома, параллельно избавляясь от заполонивших страну пластиковых отходов, и предоставляет жилплощади малоимущим», — отметили в партии. По расчетам экоактивистов, строительство дома площадью 100 квадратных метров при использовании материалов из пластика обойдется всего в 100 тысяч рублей. А сама инновация позволит решить две проблемы — утилизации пластика и расселения из ветхого жилья.

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, «Зеленая альтернатива» сделала правильный ход, сыграв на президентской повестке. «Ход разумный, почему бы себе немного не взять президентского авторитета. Но насколько это заявление повысит авторитет партии в глазах населения — вопрос сложный», — считает политолог.

На совещании в Тобольске Путин поручил правительству РФ проработать меры налогового и неналогового стимулирования переработки пластика. «Нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки», — заявил глава государства.

Партия «Зеленая альтернатива» была создана в 2020 году, ее неформальным лидером является известный художник Вася Ложкин. На выборах 13 сентября объединение, используя экологическую риторику, смогло избраться в два из двух региональных заксобраний, куда баллотировалось — в Республике Коми и Челябинской области. Известно, что партия примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.