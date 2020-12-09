В Челябинскую область идут морозы

Ночные температуры опустятся до 25 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 10 декабря ночные температуры опустятся до 25 градусов мороза. Об этом URA.RU рассказали синоптики сайта «Челпогода».

«В ночь на 11, 12 и 13 декабря в горных районах Челябинской области ожидается до 25 градусов мороза. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду», — уточнили URA.RU синоптики сайта «Челпогода».

Дневные температуры будут вполне комфортными для уральской зимы: около 6-11 градусов ниже нуля. На выходные, 12 и 13 декабря, челябинцев ожидает переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до 16-18 градусов мороза.

10 и 11 декабря челябинцев ждет повышенная геомагнитная активность — до 6-7 баллов из 10 возможных. Из-за вспышек на солнце ожидается сильная магнитная буря, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.