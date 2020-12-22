Россия вводит ответные санкции для ЕС из-за инцидента с Навальным

В МИД РФ подчеркнули, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным неприемлемо Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Власти России ввели санкции против представителей EC, связанных с введением ограничений против РФ из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД РФ.

«Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ», — говорится в заявлении. Отмечается, что в этот список попали иностранные граждане, которые связаны с введением санкций против России.

В МИД РФ подчеркнули, что введение ограничений против России из-за ситуации с Навальным неприемлемо. В заявлении говорится, что ЕС не предоставил доказательств по делу Навального. В дальнейшем Россия будет соответствующе отвечать на введенные санкции.

Ранее сообщалось, что Россия так и не получила четкого ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по ситуации вокруг Навального. Запросы РФ поступают несколько месяцев подряд. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске его доставили в немецкую клинику «Шарите». В ЕС заявляют, что блогер был отравлен, однако документальных подтверждений этому нет.