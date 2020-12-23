В ХМАО выбрали новый герб округа

ХМАО был единственным регионом в УрФО без официального герба Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты думы ХМАО утвердила новый герб округа, который соответствует требованиям геральдического совета РФ. До сих пор ХМАО оставался единственным регионом в УрФО, который не имел официально зарегистрированного герба. Решение было принято на очередном заседании окружной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы приняли новое описание герба Югры. Главная причина — несоответствие прежнего герба геральдической символике. Геральдический совет при президенте Российской Федерации нам давно уже говорил, что герб региона не соответствует [требованиям]. Сегодня в длительной работе, которая велась, была поставлена точка», — сказал спикер окружной думы Борис Хохряков.

Автором нового герба стал главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру» Юрий Росич. В департаменте общественных и внешних связей Югры добавили, что общественное голосование за эскиз герба проходило в городских и региональных пабликах, включая официальные группы муниципальных образований в социальных сетях. По итогам голосования более 50% жителей автономного округа отдали свой голос за утвержденный эскиз.

Ранее URA.RU писало, что югорчане определились, какой герб им больше нравится. Тогда жители округа склонялись к варианту с бурыми медведями и княжеской шапкой.

Новый утвержденный герб Югры Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО