Югорчане определились, какой герб им больше нравится

Прежний герб скоро станет историей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Главная геральдическая интрига года, возможно, близка к разрешению. Югорчане склоняются к варианту с бурыми медведями и княжеской шапкой. Об этом говорят результаты опроса на двух площадках: на сайте «Открытый регион» и в официальном сообществе окружного правительства «Югра» во «ВКонтакте».

Участникам голосования по выборам проекта нового герба автономии предложили четыре варианта нового герба. Отличаются они друг от друга как по цветовой гамме, так и по содержанию. Неизменными являются только птица «Кат ухуп вой» (птица о двух головах — прим. ред.), медведи, зеленые кедровые ветви, лозунг, флагштоки и сами флаги. А вот цвета медведей и тип короны могут быть разными.

Сейчас югорчане высказывают свое мнение относительно каждого варианта, причем делают это разными способами: голосуя на сайте «Открытый регион», в соцсетях, и участвуя в общественных обсуждениях. По предварительным результатам, побеждает вариант с традиционными бурыми медведями и княжеской шапкой, которая, кстати, является отсылкой к древним княжествам: Югорскому и Кондинскому. Раньше они входили в российский исторический монарший титул. За этот вариант проголосовали более 3,4 тыс участников сообщества правительства во «ВКонтакте» и 815 человек на сайте «Открытый регион». Всего же в голосовании приняли участие больше 10 тыс. человек.

Ранее «URA.RU» писало, что общественное обсуждение эскизов нового герба продлится до 15 октября.

Фото: департамент общественных связей ХМАО