СМИ: самолет в Челябинск задержали из-за Тутберидзе

«Суперджет» из Москвы приземлился в Челябинске с двухчасовым запозданием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиарейс из Москвы в Челябинск задержали на два часа, чтобы тренер Этери Тутберидзе успела на открытие Чемпионата России по фигурному катанию 24 декабря. Об этом сообщили очевидцы.

«Нас загрузили в автобус на взлетной полосе, но к самолету не повезли. 25 минут держали, а потом велели вернуться в здание аэропорта Шереметьево. Вскоре в зале появилась Тутберидзе. И мы вместе с ней сели в автобус и поехали», — цитирует пассажирку телеканал « Царьград ».

Женщина предположила, что знаменитый тренер опоздала в аэропорт из-за предновогодних пробок. По ее словам, Тутберидзе держалась очень скромно, и никто из пассажиров не был в претензии. При этом очевидица оговорилась, что речь идет о предположении.

В аэропорту Челябинска URA.RU лишь подтвердили двухчасовую задержку одного из московских рейсов: по данным онлайн-табло, вместо 18:35 самолет из Москвы приземлился в 20:35. В Шереметьево сообщили, что задержка произошла по техническим причинам.