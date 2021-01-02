«РГ» составила топ-10 самых перспективных специальностей

В ближайшие годы в российских вузах будут популярны специальности, которые связаны с цифровыми технологиями. К такому выводу пришла «Российская газета».
«Есть одна особенность: большая часть из них [специальностей] так или иначе связана с цифрой. Даже гуманитарные», — сообщает издание.
- Медиакоммуникации. Обучение по этой специальности позволит работать и журналистом, и продюсером, и разработчиком новых медиапродуктов, и заниматься digital-маркетингом. Также специальность поможет в создании видеопродукции.
- Речеведческая экспертиза. Эта образовательная программа объединяет юриспруденцию и лингвистику. Выпускники по данной специальности смогут помогать расследовать преступления, где нужен анализ письменной или устной речи.
- Инженерно-ориентированная физика. Программа готовит специалистов по работе на современных технологичных предприятиях. Эти предприятия выпускают наукоемкую продукцию для всего мира.
- Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение. Междисциплинарная специальность, которая объединяет кадастровый учет недвижимости и науки о Земли.
- Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук. Специальность объединяет изучение технологий мультимедиа, инженерии гуманитарных знаний и технологий информационного общества. Выпускники смогут создавать и сопровождать виртуальные музеи и электронные библиотеки, а также проектировать корпоративные информационные системы.
- Организация информационного производства. Данное направление готовит управленцев в сфере СМИ, его выпускники знают современный медийный рынок.
- Искусственный интеллект и разработка программных продуктов. Одна из самых широких образовательных программ. Программа готовит работников практически во всех сферах: медицине, космосе, геологии, сельском хозяйстве и так далее.
- Мехатроника и робототехника. Выпускники по этой специальности смогут работать на предприятиях с автоматизацией производства. Например, в этом заинтересованы эксперты оборонной и космической отраслей, предприятия по производству транспортных средств, электроники или бытовой техники.
- Политические и социальные коммуникации в пространстве российской Арктики. Программа готовит экспертов по международным отношениям. Также студенты изучают второй иностранный язык: шведский или норвежский.
- История России. Историко-культурный туризм. Специальность для будущих разработчиков туристических навигаторов. Также выпускники смогут готовить индивидуальные туры по России.
Ранее президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров заявлял, что в XXI веке будут востребованы специалисты в области информационных технологий. А на сервисе «Работа.ру» самыми популярными предложениями в 2020 году стали вакансии охранников, водителей и уборщиц, пишет RT.
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