Спрос на специалистов в области информационных технологий будет расти в ближайшие сто лет. Однако некоторые другие профессии, которые сейчас показывают рост популярности, уже скоро окажутся невостребованы. Об этом заявил президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.
«[Спрос на специалистов] в IT-сфере растет опережающими темпами, поскольку все сферы сейчас переходят на „цифру“, без математики и без IT-технологий не происходит вообще ничего, — рассказал радио Sputnik Захаров. — Спрос на специалистов в области информационных технологий будет расти и в следующие сто лет».
По словам эксперта, сейчас также наблюдается повышенный спрос на курьеров водителей из-за роста служб доставки и такси. Однако уже через три года спрос на них начнет падать — во многом из-за того, что, по мнению Захарова, в это время будут внедряться беспилотные технологии.
Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» пришли к выводу, что в 2021 году наиболее востребованными на рынке труда будут медицинские работники, фармацевты, IT-специалисты и профессии сферы услуг. Кроме того, в следующем году закрепится дистанционный формат работы — вакансий с пометкой «удаленная работа» стало на 44% больше, чем годом ранее.
На сегодняшний день 37% жителей России назвали потерю работы главным страхом на фоне эпидемии COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Вместе с тем уровень предлагаемых работодателями зарплат увеличился на 17%, сообщает RT.
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