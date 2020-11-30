Названы сферы, где выгодно работать, несмотря на коронавирус

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В сфере образования зарплаты выросли на 0,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на коронакризис, в некоторых отраслях России зафиксирован рост средних зарплат. В частности, больше стали получать работники госслужбы, безопасности, а также научные сотрудники и преподаватели.

«В некоторых сферах, благодаря пандемии, наблюдается рост», — сообщает агентство «Ридус» со ссылкой на руководителя службы исследований сервиса HeadHunter Марию Игнатову.

По словам эксперта, рост зарплатных предложений зафиксирован в науке и образовании (+0,7%), в госслужбе (+0,4%), в безопасности (+0,4%). Кроме того, рост зарплат в 1,3 зафиксирован в сфере домашнего персонала.

Игнатова подчеркнула, что зарплаты выросли лишь в октябре. До этого времени в большинстве областей они либо оставались на уровне прошлого года, либо существенно снизились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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