Названы сферы, где выгодно работать, несмотря на коронавирус

Несмотря на коронакризис, в некоторых отраслях России зафиксирован рост средних зарплат. В частности, больше стали получать работники госслужбы, безопасности, а также научные сотрудники и преподаватели.
«В некоторых сферах, благодаря пандемии, наблюдается рост», — сообщает агентство «Ридус» со ссылкой на руководителя службы исследований сервиса HeadHunter Марию Игнатову.
По словам эксперта, рост зарплатных предложений зафиксирован в науке и образовании (+0,7%), в госслужбе (+0,4%), в безопасности (+0,4%). Кроме того, рост зарплат в 1,3 зафиксирован в сфере домашнего персонала.
Игнатова подчеркнула, что зарплаты выросли лишь в октябре. До этого времени в большинстве областей они либо оставались на уровне прошлого года, либо существенно снизились.
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