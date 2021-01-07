Байден назвал участников штурма Конгресса США террористами

Участники беспорядков в Конгрессе 6 января были не протестующими, а повстанцами и террористами, заявил президент США Джо Байден, выступая с речью в четверг. Сами события он назвал хаосом и обвинил в происходящем своего предшественника Дональда Трампа.
«Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы», — цитируют президента РИА Новости. Само событие Байден назвал результатом «нападок Трампа на демократию». По словам президента, Трамп использовал лексику, свойственную диктаторам.
6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек. Мятеж был подавлен, после этого Конгресс США утвердил итоги прошедших выборов и признал Байдена президентом страны. На время его инаугурации вокруг Капитолия будет возведен забор, охрану будут осуществлять 6200 бойцов Нацгвардии.
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