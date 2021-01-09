09 января 2021
08 января 2021
07 января 2021
06 января 2021
05 января 2021
04 января 2021

В Челябинской области ограничили движение по трассе М5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Из-за закрытия на трассе уже образовались пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за снегопада в Челябинской области ограничили движение по федеральной трассе М5 «Урал». Об этом заявляет местное управление ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада, местами метелями и гололедными явлениями, на участке автодороги М5 „Урал“ введено ограничение движения большегрузного автотранспорта», — пишет ГИБДД на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ограничение распространяется на участок от границы с Башкортостаном до Чебаркуля. Автоинспекция просит водителей быть аккуратными.

Движение будет ограничено с 11:00 до 24:00 10 января. Однако время может быть продлено, если метели не закончатся. На трассе образовалась пробка в обе стороны, жалуются пользователи соцсетей. Дорога стоит уже несколько часов.

В последний раз трассу закрывали в начале декабря. Тогда это было необходимо для монтажа пешеходного перехода.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...