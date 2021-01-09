В Челябинской области ограничили движение по трассе М5

Из-за закрытия на трассе уже образовались пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за снегопада в Челябинской области ограничили движение по федеральной трассе М5 «Урал». Об этом заявляет местное управление ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада, местами метелями и гололедными явлениями, на участке автодороги М5 „Урал“ введено ограничение движения большегрузного автотранспорта», — пишет ГИБДД на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ограничение распространяется на участок от границы с Башкортостаном до Чебаркуля. Автоинспекция просит водителей быть аккуратными.

Движение будет ограничено с 11:00 до 24:00 10 января. Однако время может быть продлено, если метели не закончатся. На трассе образовалась пробка в обе стороны, жалуются пользователи соцсетей. Дорога стоит уже несколько часов.

В последний раз трассу закрывали в начале декабря. Тогда это было необходимо для монтажа пешеходного перехода.