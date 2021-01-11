Пермская фармакадемия ищет нового ректора

Прием документов от кандидатов на должность ректора ПГФА завершится 15 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) объявила о начале отбора кандидатур на должность ректора вуза. Информация опубликована на сайте фармакадемии.

«Ученый совет ПГФА Минздрава РФ объявляет о начале выдвижения (самовыдвижения) кандидатур на должность ректора», — говорится на сайте ПГФА. Срок приема документов от кандидатов завершается 15 января. Среди требований, предъявляемых к кандидатам, значатся высшее образование, опыт управления персоналом и проектами, наличие ученой степени или звания.

Ученый совет вуза должен утвердить кандидатов на должность ректора 21 января, после чего кандидаты будут согласованы с правительством Пермского края, а также советом ректоров края. Сейчас ректором ПГМА является Алексей Турышев. Он был назначен на эту должность в декабре 2015 года.