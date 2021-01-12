Известный пианист Денис Мацуев заступился за мальчика-скрипача из Челябинска
Челябинский район проверят ревизоры — в гордуме Челябинска заменят парламентария — известный пианист вступился за мальчика-скрипача — руководитель отдела ЗАГС задержана за взятку — бывшего мэра Челябинска этапируют в колонию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
Катав-Ивановский район проверят ревизоры
- Глава региона Алексей Текслер инициировал проверку контрольно-счетной палатой Катав-Ивановского района. С 18 января ревизоры, в частности, проверят расходование средств на реализацию госпрограмм и региональных проектов.
В гордуме Челябинска заменят депутата
- Депутата гордумы Челябинска Дмитрия Тарасова, который перешел в правительство региона, могут заменить депутаты Центрального райсовета Владимир Павленков или Александр Надеин. Вопрос об этом будет решаться на заседании гордумы 26 января.
Денис Мацуев вступился за мальчика-скрипача
- Известный пианист Денис Мацуев заступился за девятилетнего скрипача из Челябинска, на которого пожаловались соседи из-за его репетиций в квартире.
Глава отдела ЗАГС задержана за взятку
- В Копейске 12 января задержана начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева. По информации силовиков, Мукаева подозревается в получении взятки от сотрудников учреждения.
Осужденный экс-мэр Челябинска покидает СИЗО
- Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный на три года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, в ближайшие дни отправится в колонию. Он выбирает между двумя пенитенциарными учреждениями.
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