12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 13 января. Экс-мэр Челябинска выбирает колонию, за взятку задержана глава ЗАГСа Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие шестого фестиваля
Известный пианист Денис Мацуев заступился за мальчика-скрипача из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский район проверят ревизоры — в гордуме Челябинска заменят парламентария — известный пианист вступился за мальчика-скрипача — руководитель отдела ЗАГС задержана за взятку — бывшего мэра Челябинска этапируют в колонию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

Катав-Ивановский район проверят ревизоры

В гордуме Челябинска заменят депутата

  • Депутата гордумы Челябинска Дмитрия Тарасова, который перешел в правительство региона, могут заменить депутаты Центрального райсовета Владимир Павленков или Александр Надеин. Вопрос об этом будет решаться на заседании гордумы 26 января.

Денис Мацуев вступился за мальчика-скрипача

Глава отдела ЗАГС задержана за взятку

  • В Копейске 12 января задержана начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева. По информации силовиков, Мукаева подозревается в получении взятки от сотрудников учреждения.

Осужденный экс-мэр Челябинска покидает СИЗО

  • Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный на три года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, в ближайшие дни отправится в колонию. Он выбирает между двумя пенитенциарными учреждениями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...