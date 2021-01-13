Уральская компания вылечит сотрудников от коронавируса

Открылось отделение для больных коронавирусом металлургов ЕВРАЗа Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отделение на 25 мест для лечения сотрудников компании ЕВРАЗ, заболевших COVID-19, открылось в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Компания потратила на это 20 миллионов рублей.

«Мы направили 20 млн рублей на создание отдельного ковидного отделения для работников Дивизиона „Урал“», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Он подчеркнул, что компания оплачивает нахождение в отделении каждого сотрудника. Лечение в центре прошли уже более 40 человек из ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.

Для отделения были закуплены аппараты ИВЛ, фибробронхоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей и аппарат Airvo2 для лечения нарушений дыхания, сообщает пресс-служба компании. Для медицинского персонала и пациентов существуют две отдельные зоны. Врачи и медсестры работают вахтовым методом, по неделям. Питание выдается в одноразовых контейнерах, с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Компания также рассчитывает открыть отделение для реабилитации металлургов и горняков после перенесенной коронавирусной инфекции. Также при Дивизионе «Урал» работает колл-центр для мониторинга состояния здоровья работников ЕВРАЗа, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно или стационарно. В городах своего присутствия ЕВРАЗ сотрудничает с другими медицинскими организациями.

С начала пандемии компания направила на борьбу с коронавирусом на Урале более 100 млн рублей. В ближайшее время начнется вакцинация сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа от COVID-19.

В палате госпиталя для лечения сотрудников ЕВРАЗа от COVID-19 Фотография пресс-службы предприятия ЕВРАЗ